來到了年末，當然少不了要計劃一下耶誕的行程，假如今年想要過一個別具意義的節日，不妨到全台的Global Mall來感受以「永續．共享」為主題的耶誕氣氛，不僅獨家打造了「環抱玩具低碳耶誕樹」，還有首度跨界合作「台灣玩具圖書館」及韓國超人氣手遊《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》、《薑餅人王國》，打造虛實整合的特別體驗，更將延續永續的概念做公益。

Global Mall在全台各店獨家打造了「環抱玩具低碳耶誕樹」，共有近千個二手玩具裝飾於耶誕樹上，更將於耶誕節後贈送予偏遠地區小學，實現零廢棄的永續精神。（Global Mall提供）

Global Mall不僅在早前新開幕的桃園A19店以ESG永續概念打造商場，在今年耶誕節更於12月26日前打造了全台百貨獨家5米高的「環抱玩具低碳耶誕樹」，與台灣玩具圖書館，及擅長以循環材料設計產品的點睛設計韓世國總監合作，把近千個如塑膠球、絨毛娃娃、公仔、玩具車、機器人、聲光玩具等二手玩具裝飾於耶誕樹上，更將於耶誕節後贈送予偏遠地區小學，實現零廢棄的永續精神。

另外還結合了韓國人氣手遊將虛擬遊戲場景實體化，在新北中和特別打造期間限定的獨家飄雪「耶誕薑餅人王國」以外，更將推出人偶見面會、獨家虛寶的發送活動，另外還有獨家的「餅乾遊樂場溜滑梯」、「草莓吉拿棒盪鞦韆」，以及CookieRun大型立體公仔、限定快閃店共5大打卡點，定時還會飄起雪花，而全台八店同推限定來店禮、大型耶誕樹及薑餅人打卡點，26日晚上7點將於全台8店同時點燈，與消費者共同迎接耶誕的來臨。

Global Mall新北中和店打造了獨家「耶誕薑餅人王國」，不僅能直接體驗遊戲場景「餅乾遊樂場溜滑梯」，更會定時飄起雪花。（Global Mall提供）