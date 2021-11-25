台北101斥資超過千萬元整合購物中心、辦公大樓與觀景台三大場域舉辦的「新年驚艷101」雙跨年季系列活動，4樓都會廣場裝置法式「暖心花園」，1樓戶外有「璀璨大道」、1樓辦公大樓化身「當代美術館」、89樓是「天際奇幻樂園」，總經理朱麗文說：今年有30個打卡點是歷年最多，今（25日）起至明年2月15日近3個月目標要吸引百萬人潮，預計與去年相當人次相當。

台北101董事長張學舜（左2）、總經理朱麗文（左3）、大樓事業處營運長劉家豪（左）、行政長蔣珮琳（右）今舉杯為「新年驚艷101」雙跨年季系列活動揭幕。（未滿18歲請勿飲酒）

董事長張學舜提到這2年全民為疫情所苦，台北101打造打造療癒、浪漫、美好的環境，要讓民眾從耶誕節、跨年一路玩到農曆新年與元宵節。

這次30個打卡點中，1樓戶外「璀璨大道」有代表迎向希望的「希望號角」、「浪漫星月」、Dior Lucky Star耶誕樹等浪漫藝術裝置；1樓辦公大樓化身「當代美術館」與楊英風美術館合作，以「2022希望」為主題，展出雕塑大師楊英風、楊奉琛父子檔大型現代雕塑作品；89樓的「天際奇幻樂園」有「雲中星月」、「天使之翼」、「雲端花園」、「空中雲彩」、「一生一世」5大場景。

今年疫情穩定、經濟復甦，跨年煙火確定照常施放，朱麗文表示，10月至今會員、提袋率和業績皆雙位數成長，主因是國際珠寶腕表恢復正常營運、國人留在台灣消費、振興五倍券挹注，尤其五倍券還是三倍券效益的10倍成長，光是10月「樂趣101」活動新會員就2倍成長。1月至今整體業績是個位數正成長，今年年營收努力超越去年。

台北101 1樓戶外「璀璨大道」（圖）有代表迎向希望的「希望號角」、「浪漫星月」、Dior Lucky Star耶誕樹等浪漫藝術裝置。（台北101提供）

雙跨年季系列活動中，「暖心耶誕@Taipei 101」活動今（25日）起至明年1月2日展開，從B1到101樓共有超過20場耶誕音樂季Music Camp演出、101件耶誕禮物及30點耶誕打卡美景。並且搭配刷卡回饋單筆每滿5000送200電子抵用券；五倍券加碼回饋當日累滿5000元送2000點購物金，價值500元，與美食餐飲使用五倍券享購物金點數10倍送。

台北101 1樓戶外「璀璨大道」有代表迎向希望的「希望號角」（圖）、「浪漫星月」、Dior Lucky Star耶誕樹等浪漫藝術裝置。（台北101提供）

台北101 1樓戶外「璀璨大道」有代表迎向希望的「希望號角」、「浪漫星月」（圖）、Dior Lucky Star耶誕樹等浪漫藝術裝置。（台北101提供）

台北101 1樓戶外「璀璨大道」有代表迎向希望的「希望號角」、「浪漫星月」、Dior Lucky Star耶誕樹（圖）等浪漫藝術裝置。（台北101提供）

台北101 89樓的「天際奇幻樂園」有「雲中星月」（圖）、「天使之翼」、「雲端花園」、「空中雲彩」、「一生一世」5大場景。（台北101提供）

台北101 89樓的「天際奇幻樂園」有「雲中星月」、「天使之翼」（圖）、「雲端花園」、「空中雲彩」、「一生一世」5大場景。（台北101提供）

台北101 89樓的「天際奇幻樂園」有「雲中星月」、「天使之翼」、「雲端花園」、「空中雲彩」（圖）、「一生一世」5大場景。（台北101提供）