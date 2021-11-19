據了解，今年歡樂耶誕城以「樂高」為主題，目前布置已可見「樂高」的標誌。（陳慰慈攝）

觀旅局蔣志薇局長攜手觀旅局吉祥物「新北小客」及歡樂耶誕城吉祥物「桑塔熊」，到富邦悍將主場新莊棒球場開球。（照片由富邦悍將授權使用）。

新北歡樂耶誕城預計12月3日開城，新北市觀旅局長蔣志薇昨帶著觀旅局吉祥物「新北小客」及歡樂耶誕城吉祥物「桑塔熊」一起到富邦悍將主場新莊棒球場開球，向所有球迷宣告萬眾期待的新北歡樂耶誕城即將開城，市府也將在22日開記者會說明揭曉主題。據了解，今年歡樂耶誕城以「樂高」為主題，目前布置已可見「樂高」的標誌。

蔣志薇表示，受到疫情影響，為讓熱愛出國的台灣民眾在新北也能夠感受到國際級的活動體驗，今年歡樂耶誕城將引進國際品牌，打造耶誕期間限定樂園，一圓暫時無法出國之憾，歡迎所有球迷朋友預留時間、做好準備，一起到板橋市民廣場體驗濃濃的異國耶誕氛圍。

她也鼓勵大家今年秋冬可多至新北市旅遊，除提供新北市民「新北加倍券」的加碼活動，更為外地遊客額外推出了「新北振興－旅宿業加碼抽」活動，只要在配合新北加倍券的旅館、民宿、溫泉及觀光遊樂業或今年度新北市優良旅館消費，憑單筆消費金額滿300元的發票或收據，上官網登錄資料就有機會抽中電動機車、iPhone 13等眾多大獎。