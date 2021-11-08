8日立院交通委員會召委陳素月率領各部會到穀倉考察，公所提出修復計畫，將爭取近億元經費。（吳建輝攝）

員林市長游振雄表示，今年公所推出「員林鐵路穀倉周邊土地及機能活化計畫」，包含環境整備、活動行銷、招商委外等三部曲，希望得到中央支持。（吳建輝攝）

交通部長王國材表示，員林鐵路高架化後橋下空間活化，就算是國外也難看到鐵路穀倉保留如此完整的景色，公所所報告的計畫整體來說個人是相當支持。（吳建輝攝）

員林穀倉是目前國內唯二的鐵路穀倉，早年公所多次投入建設，積極活化穀倉運用，但最終都以失敗收場，8日立院交通委員會召委陳素月率領各部會到穀倉考察，公所提出修復計畫，將爭取近億元經費，分三部曲重新打造員林穀倉，規劃休憩區、貨櫃屋市集、穀斗意象廣場、自行車與人行步道等，盼能獲得中央支持，打造員林的駁二特區。

員林市長游振雄表示，縣府向台鐵認養穀倉四周公有地，並爭取經費進行整治，包含綠美化步道、路燈、遊樂休閒設施等，逐漸吸引民眾駐足，今年公所推出「員林鐵路穀倉周邊土地及機能活化計畫」，包含環境整備、活動行銷、招商委外等三部曲，希望得到中央支持。

交通部長王國材表示，員林鐵路高架化後橋下空間活化，就算是國外也難看到鐵路穀倉保留如此完整的景色，公所所報告的計畫整體來說個人是相當支持，把交通、文化、歷史等做一個結合，利用獨有的歷史背景，也希望台鐵、各部會也都能盡量配合縣府、公所的一些想法，將這裡發展成熱門觀光景點。

陳素月說，為了大員林的文化與觀光建設，希望交通部給予協助，但她也發現公所提了幾個計畫與台鐵目前多目標使用計畫有重疊，因此建議台鐵、公所能成立溝通平台，把計畫與資源做一個整合，也請各部會大力協助，給予最大支持。

員林市公所表示，穀倉活絡計畫包括軟硬體設施，未來也希望能獲得中央每年480萬元的鐵道觀光文化節的季度活動補助，另外最終目標則希望能夠委託民間經營，交給專業的營銷團隊進駐，打造媲美甚至超越高雄駁二的鐵路文化觀光景點，希望交通部、文化部、台鐵的長官能夠支持。