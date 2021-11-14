新建衛生所為地上4層建築，總樓地板面積307坪，位處全鎮人口密集地段，鄰近公車站、金沙國小及沙美老街，往來交通便捷。（金門縣衛生局提供）

揭牌典禮祥獅獻瑞，楊鎮浯縣長期許基層醫療保健服務品質更上一層樓。（金門縣衛生局提供）

耗資新台幣5100萬元新建的金沙鎮衛生所落成，今天揭牌正式運作服務，楊鎮浯縣長期許基層醫療保健服務品質更上一層樓，強調在立委陳玉珍於中央折衝協調，以及縣議會在預算的全力支持下，金門第1線醫療一定會愈做愈好。

金沙鎮衛生所成立於1953年8月，隨著基層醫療、保健服務項目逐年增加，原有空間已不敷使用，部分業務推展受限，縣府向衛福部爭取前瞻計畫經費新建大樓，獲中央補助工程款4000餘萬元，縣府自籌700餘萬元配合款，總工程款計5180萬元。

新建衛生所為地上4層建築，總樓地板面積307坪，位處全鎮人口密集地段，鄰近公車站、金沙國小及沙美老街，往來交通便捷。

1樓規畫大廳、病歷室、藥房、診間、診療室、兒童預防保健室。2樓為醫護人員辦公室、會議室、哺乳室。3樓為社區健康營造中心、小型衛教室及運動教室。4樓為日照中心。衛生所落成啟用後，預估門診人數、預防注射人數等各項業務均達倍數成長，可提供金沙鎮地區居民更完善的社區醫療保健服務，且有足夠空間推動中老年疾病及癌症防治等相關服務。

其中，4樓的日照中心將由私立恩佑居家長照機構提供失能、失智長者照護，預計2022年上半年營運，將可提供照護30位失能長者，落實社區照顧功能及在地老化政策。