位於新竹縣新埔鎮的北平華德福實驗學校，邀請縣長楊文科（中）共同鑿刻木匾校名，見證學校的轉型與成長。（莊旻靜攝）

位於新竹縣新埔鎮山區的北平國小，受到少子化影響，10年前入學新生只剩1人，經過校方積極轉型，成為華德福實驗學校，並爭取重建校舍，今年9月師生在新校園入學，並吸引學生就讀。教師團隊帶領木工課程學生一起刻校名木匾，19日邀請縣長楊文科參與，共同見證學校的轉型與發展。

楊文科表示，北平華德福實驗學校在校長王紹先努力改造、轉型之下，成為全國第1所公立公營的華德福實驗學校，特色課程也吸引不少親子了解、報名，使位於山成的學校成功翻轉，有如獲得新生。

王紹先指出，他約在10年前開始在北平國小擔任校長，由於少子化、人口外移，新生一度僅有1人，當時竭盡心力思考如何翻轉教學，並透過與縣府合作，帶領學校轉型成為華德福實驗學校。

王紹先表示，華德福的教學課程，以符合孩子的意識發展為主，並追求身體、情感和意志的平衡，在小學階段安排大量的體驗課程，不使用3C產品，學校也沒有固定考試、課本和作業，教師必須清楚知道孩子的需求，而決定授課的內容，實驗課程具有挑戰性。

北平華德福實驗學校9月開學，教師團隊開始鑿刻校名木匾，並融入5年級的木工課程，邀請縣長一起鑿刻，也賦予校名木匾祝福與力量，見證縣府和學校共同合作。王紹先也說，在學校轉型、校舍重建過程，獲得許多貴人協助，他也把其中的歷程和故事寫入「該校新生一名」的書，並在19日致贈給楊文科與教育處長楊郡慈，期望縣府持續支持學校發展。