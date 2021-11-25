新竹市體育會足球委員會與民代攜手前進校園，推廣足球運動，希望向下紮根引起學童興趣。（邱立雅攝）

疫情期間國小學童在家上課，開學後平均體重都有上升趨勢，肌力、平衡感也變得較差，而足球是個可以讓孩子們盡情消耗體力、又能訓練平衡的團隊運動。新竹市體育會足球委員會在疫情趨緩後，與市議員廖子齊一起在香山地區的小學推廣足球活動，25日前進南隘國小內舉辦校園足球推廣教育的課程。

為推廣足球運動，新竹市體育會足球委員會總幹事余祥義今年向教育部體育署爭取約30萬經費補助，加上約5萬自籌經費，在香山地區的國小推廣足球，規畫到6所學校，包括大庄、香山、大湖、南隘、水源及茄苳國小，目前已完成4所學校巡迴。

余祥義解釋，團隊運用遊戲而非訓練的方式，讓孩子善用身體的各部位包括腳和頭接觸球，培養球感，先喜歡上足球，再讓學校發展足球社團與校隊。25日當天南隘國小學童也在場上玩得不亦樂乎，並表示過去沒有機會接觸足球，覺得足球「真的很好玩。」

廖子齊25日特地回到母校南隘國小與學弟妹同樂，也邀請立法委員王婉諭共襄盛舉。廖子齊感謝教育部體育署補助經費讓校園足球課程能夠順利舉辦，更感謝有一群熱心的足球教練投入推廣。她同時強調，新竹縣市能夠踢足球的場地有限，希望市府能夠參考目前中華足協倡議的千足計畫，在市內設置5人制或8人制的社區足球場，或能和其他運動共用的複合式體育場。

南隘國小校長賴黃宗表示，足球使用的設備比起其他球類運動較少，5人制空間需求低也適合小校發展，足球運動能讓孩子練習專注和肢體的協調性，對於幼兒和特殊教育都很有幫助。