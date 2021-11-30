新竹縣政府文化局圖書館即日起展出棒球主題書展，結合運動與閱讀，將舉辦講座、影展等，豐富民眾視野。（莊旻靜攝）

為了響應台灣閱讀節活動，新竹縣文化局邀請台積電、球芽基金，共同策畫主題書展，以棒球為主題，將安排影展、講座等活動，並於文化局圖書館1樓展示互動式主題書展，邀請民眾走入棒球的世界，結合運動、閱讀，讓民眾動靜皆宜。

棒球主題書展即日起至12月26日期間展出，現場展示上百本與棒球相關書籍，還以草地、地貼模擬棒球場地，讓讀者如臨其境，並設置知識寶庫Q＆A互動遊戲，讓孩童在玩樂中認識棒球、對棒球開始有興趣。

文化局長李安妤說，除了實體展外，民眾也可以參與臉書活動抽獎，在展出期間，將自己與館內精心布置的書展合影美照上傳公開分享，並在新竹縣政府文化局臉書按讚回答棒球小知識，文化局將透過線上抽獎選出幸運民眾，有機會獲得球星簽名球、複刻甩帽、斗篷雨衣等好禮。

球芽基金由職業棒球選手周思齊成立，透過獎助學金方式，鼓勵打球的學生提升閱讀能力，今年也投入新竹縣的推廣閱讀教育活動中心，獎助具有棒球隊的關西、上館、大同、中山、五峰等5所國小球員。球芽基金也將在12月11日邀請職棒球星林益全頒獎、表揚獲得棒球與閱讀獎學金的孩童，當天也會與體育主播楊正磊舉辦棒球講座，分享人生經驗。

新竹縣長楊文科說，運動可以強健身體，閱讀可以豐富內涵，感謝球芽基金對於閱讀推廣的付出，及台積電的大力支持，使閱讀可以更加有趣、多元。活動詳情可至新竹縣公共圖書館網站查詢。