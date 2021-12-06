新生代男星黃偉晉代言玩透透旅遊主題專刊。（李京昇攝）

「苗栗玩透透旅遊主題專刊」連續出刊16年，今年邀請新生代偶像男星黃偉晉擔任代言人，苗栗縣政府文化觀光局6日舉辦出刊記者會，黃偉晉和縣長徐耀昌一同邀請民動來苗栗遊玩。

縣府文觀局長林彥甫表示，今年專刊以自行車道為主軸，規劃12個豐富多元的篇章，包含山海線自行車道、特色民宿與露營區、百岳名山、溫泉泡湯區、網美打卡美食、綠色旅遊及鐵道文化等，以精彩圖片和動人的文字，介紹苗栗縣18鄉鎮市的旅遊景點，一本專刊在手，即可徜徉在鐵馬風情、百岳名山及人文故事中。

黃偉晉表示，他擔任代言人之前，已經走訪過苗栗崎頂車站、通霄鎮日落大道等地方，苗栗好山好水，很值得推薦給大家到苗栗縣遊玩。

今天的出刊記者會由縣長徐耀昌及黃偉晉等人主持，不少民眾早早就在排隊等候黃偉晉簽名拍照，現場也變成一場簽書會，場面相當熱鬧。

文觀局指出，苗栗玩透透旅遊專刊限量5千本，7日起開放於台鐵竹南、苗栗火車站及苗栗高鐵站等3處之旅遊服務中心免費索取，每人限索1本；因應無紙化，「苗栗文化觀光旅遊網」提供電子檔供民眾下載。