台南市政府農業局為推廣牛肉料理，10日舉行「台南好牛-2021國產牛肉行銷活動」記者會。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲在知名的阿棠牛肉湯攤位煮牛肉湯。（洪榮志攝）

台南市的肉牛飼養頭數6都第一，善化肉品市場年供應屠宰數更是全台第一。市府為推廣牛肉料理，10日舉行「台南好牛-2021國產牛肉行銷活動」記者會，現場邀集9家台南知名的牛肉店家展示各家料理，市長黃偉哲還與人氣名廚「古錐師」郭主義現場上菜，大秀牛肉創意料理。

黃偉哲表示，台南市的肉牛飼養量4100餘頭為6都第一，善化肉品市場不僅通過牛隻屠宰分切產銷履歷驗證，年供應屠宰數達8000餘頭更居全台第一；此外，台南還有很多的牛肉業者，各家業者的牛肉在大廚用心烹調下，各自發展出很多很好吃的牛肉料理，包括廣為人知的牛肉湯、滷牛肉、牛小排等各式各樣，台南可以說是全方位地發展牛肉美食。

黃偉哲還說，台南牛肉什麼都可以搭，無論新鮮度或Q彈度也都是國產牛肉中的佼佼者，力邀全台民眾前來台南品嘗牛肉，也請農業局規畫舉辦更多牛肉推廣活動，讓台南牛肉更為人所知，更上一層樓。

市府農業局長李建裕也指出，合格屠宰的在地國產牛肉，具有新鮮的絕對優勢，更是清燙牛肉湯好吃的重要元素。鑑於善化肉品市場增設牛隻屠宰線與改善汙水處理設備工程，即將於今年底完工，肉品市場現代化設備的更新，使國產牛肉經屠宰後直送店家，以確保品質保有新鲜度，即使以簡單的清燙方式，國產牛肉的鮮甜肉質，絕對是饕客難以忘懷的美味。

農業局強調，為推廣台南牛肉，善化區公所11日將舉辦「2021台南牛肉文化節」，接續農業局於今天舉行的特色國產牛肉料理展示會；12月12日更規畫當日限定牛肉店家，包括：文章牛肉湯、北園義法小館、足歹呷牛肉湯等銅板價品好牛快閃活動，前100名民眾於12日前往店家打卡拍照並上傳，即可以銅板價品嘗限定牛肉料理。

此外，18日至19日民眾也可以到台南美術館逛市集，互動索取牛肉護照，年底前可到配合的牛肉店家消費享優惠，還有機會抽新鮮國產牛肉熟成牛排，歡迎民眾共襄盛舉，開心吃牛肉。