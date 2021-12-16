台南市教育局今天召開年終記者會，展現一年來多項亮點成果。（曹婷婷攝）

班班有冷氣政策明年上路，全台統一明年5月吹冷氣，但南北氣候不同，全台一致標準，讓家長頗有微詞，台南市將向國教署爭取「不以月份為限、28度以上即可開冷氣」。教育局長鄭新輝說，教育部補助電費6687萬元，若用電費超過補助，將採取使用者付費、補助弱勢為原則。

台南市目前已完成85％校園冷氣裝設，由於中央規定全台統一於明年5月才能吹冷氣，且教育部電費補助僅限於5、6、9、10月，不少家長都關心，若3、4月已經很熱，還要撐到5月才能開冷氣嗎？教育局指出，將爭取「28度開冷氣」，以溫度考量而非月分考量的彈性作法。

教育局指出，教育部明年共補助台南市6687萬元經費，用於支應各校電費，經盤點全市共9141間教室安裝18251台冷氣，精算每人每小時電費約為0.7元，1天吹8小時計算，平均每人每月不會超過120元電費，假使超過補助，則採使用者付費，弱勢者由市府補助。

鄭新輝說，在市長黃偉哲指示下，已向國教署提出此一建議，目前全市國中小共281校，班級數5177班，中央補助經費應該足夠。

新南國小校長魏萬能說，之前學校沒有冷氣費這筆開銷，目前也不知屆時會花多少電費？他說，學校雖只有24個班級，但全校43間教室共裝了86台冷氣，因此，會採取「學生上課才得吹冷氣」為原則，更有效率地管理電費。

台南市教育局今天召開年終記者會，展現一年來多項亮點成果，包括公版直播教學、布可星球、雙語學校、提升教師福利、午餐廚房中央化、平價教保等豐碩成果。