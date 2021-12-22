大山電線電纜今年因國際銅價上漲、民間建廠及公共工程對電力線纜需求增加，子公司昕邑建設在台中烏日高鐵站興建住宅建案，今年3～5月交屋挹注營收6.5億元，業外內皆美，前三季EPS達2.27元，前11月合併營收41.29億元，雙雙創同期新高。大山22日下午法說會將說明財務及營運現況，以及營運展望。

大山子公司昕邑建設去年9月推第1樁住宅建案，3個月悉數完售，金額6.5億元，今年3～5月陸續交屋且認列營收及獲利，加上今年國際銅價居高不下，帶動線纜行情走揚，政府規劃民國111年2月底前完成全國中小學教室「班班有冷氣」，安裝冷氣需要用到600V建築用線，台商回流投資建廠及公共工程也需要電力線纜需求，通信及網路線纜外銷穩定，推升大山今年營收及獲利雙雙看俏。

大山11月合併營收3.47億元，年成長35.60％；前11月合併營收達41.29億元，年增幅47.02％。