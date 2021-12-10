陳勢安、戴愛玲、婁峻碩、黃偉晉及曹雅雯10日出席「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」記者會，婁峻碩是花蓮人，對於即將返鄉開唱，他興奮說：「因為疫情真的好久沒回來了，可以唱歌又可以回家，真是一舉多得。」同為「五堅情」成員的黃偉晉也說：「五堅情第一次一起到花蓮演出，會全力以赴，希望大家嗨起來。」
婁峻碩和女友焦凡凡交往多年感情穩定，邱澤、許瑋甯傳出閃婚喜訊，婁峻碩被問會否跟進、新年邁入人生下一階段，他笑回感情順其自然，但若真要突然結婚也說不定：「這種事情很難說啦，不會設限。」
「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」於26日起連續6天開唱，超過60組藝人歌手輪番登場。戴愛玲29日登台演出，對於當天造型，她保密到家表示：「會展露曲線，給大家最滿的誠意。」陳勢安近期正忙於錄製《全明星運動會3》，昨出席活動身材消瘦不少，坦言因密集操練體重一直往下掉，原打算上節目練得更壯，沒想到反而瘦了5、6公斤：「吃的完全跟不上運動的量。」
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