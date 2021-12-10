透過參訪，朝陽國際學生對台中友善的求學環境，有了更進一步的認識。(朝陽科大提供／林欣儀台中傳真)

朝陽科大校長鄭道明(左起)特別代表學校感謝副市長令狐榮達的熱情接待，以及市府對國際學生的重視。(朝陽科大提供／林欣儀台中傳真)

以施政藍圖融合在地特色所打造的台中願景館，讓朝陽科大的國際學生留下深刻印象。(朝陽科大提供／林欣儀台中傳真)

為推展城市外交、提升台中市的國際能見度，朝陽科技大學15名國際學生，在校長鄭道明、國際長柳立偉等人陪同下，組隊參觀台中市政府台中願景館，並拜會副市長令狐榮達，針對國際學生求學環境、獎助學金申請、畢業後就業機會媒合等議題進行座談交流。

朝陽科大表示，這15名國際學生分別來自日本、尼泊爾、印度、泰國、印尼、越南、蒙古、緬甸及馬來西亞，在座談會中，與觀光局主任秘書林鴻文、就業服務處處長李美麗、教育局專門委員陳雅新等人有許多交流，市府也提供國際學生不少具體建議，幫助他們瞭解台中市各項重大建設及福利措施，未來能回到母國協助推廣城市外交。

令狐榮達表示，台中目前締結姊妹市有26個、友好城市13個，分布在13個國家及39個城市，推展城市外交不遺餘力，十分感謝朝陽科大的用心安排，讓國際生看到市府對國際交流的努力，並進一步認識市政願景的成果。

就讀朝陽科大營建工程管理系的印尼籍博士生希默罕說，台中願景館的牆面從海、陸、空三個角度呈現市府施政計畫藍圖，並融合在地特色、生活文化和重要建築，展現台中生活的精彩縮影，讓他留下極為深刻的印象。

來自越南的工業工程與管理系學生黃艷嬌說，台中願景館規劃願景、歷史、城事、生活四大主題區，利用AR互動繪本及5D劇場，讓她了解更多台中在地歷史脈絡及未來發展，可作為未來回到越南推廣觀光的參考。