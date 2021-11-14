為了推動東北角經濟物種、地方原生種復育，新北市農業局2015年啟動雙花計畫，與海洋大學師生合作進行人工培養，6年來不間斷傳承研究，今年終於完成台灣首例花蟹成功養殖報告。（新北市農業局提供）

為了推動東北角經濟物種、地方原生種復育，新北市農業局2015年啟動雙花計畫，與海洋大學師生合作進行人工培養，6年來不間斷傳承研究，今年終於完成台灣首例花蟹成功養殖報告，並進一步發表「水晶鳳凰螺」、「紅嬌鳳凰螺」等人工養殖技術，透過師生的努力也帶起地方海洋永續的觀念，逐步豐富地方資源。

農業局指出，花蟹復育相當不易，全球僅有2至3個團隊進行復育，市府2014年與海洋大學合作在貢寮海洋資源復育園區設置「水生生物研究暨保育中心」，除了進行海洋藻類養殖、海龜保育外，也盼教導國人生態保育、資源永續的觀念。

針對花蟹、花枝復育，中心從2015年到2016年才完成變態，2019年成功復育成蟹，經過28位學生6年循序漸進的研究下，花蟹培養技術逐漸提升，存活率也有效提高，才有今日成果；大學生長期在地方的耕耘，也獲得漁民、居民、店家認同，所有地方居民都自發性地幫忙，將餐廳用不到的花枝卵保留提供研究，漁民則會幫忙挑選母蟹，潛水教練也會下水協助觀察拍攝，社區逐漸醞釀出支持海洋永續的共識。

海洋大學水產養殖系碩士生李洋表示，花蟹培養困難點有2點，一個是牠在前期浮游期如何獲得足夠的營養，二來是變態後怎麼透過屏障、調整密度等方式，降低彼此的殘食率，花蟹需要更大的活動空間，最後放回大海就是最好的培育方式。

農業局長李玟說，海洋資源是漁村產業的命脈，萬里蟹更是東北角重要的經濟資本，市府在推廣復育同時，也進行海洋資源保護，確保永續觀念長存，使新海岸經濟持續繁榮，期盼用官學合作的方式，為地方農業、漁業注入活力，也讓青年有更多機會回家鄉打拼。