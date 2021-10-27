「長腿女神」隋棠2015年與Tony結婚，婚後陸續生下3名子女Max、Lucy跟Olie，她也因此轉移事業重心，親自陪伴照顧孩子成長，並且開創個人服飾、生活品牌，身為老闆娘都是親力親為，展現新時代女性的獨立性，受到許多人崇拜，社群的發文也總是相當溫暖勵志，但昨天(10/26)隋棠突然出現在某粉專，嚴厲留言指出對方盜圖，讓許多網友嚇了一跳，因為真的很多人以為這個粉專就是隋棠本人。

隋棠婚後轉換生活模式，減少了演藝工作，將主要重心放在三個孩子跟老公身上，但她仍透過臉書積極發文，分享育兒日常，也分享心情或是所見所感，經常引發粉絲們的共鳴，認為隋棠非常真實且正向，沒想到個人風格也能被利用，日前她就曾點名3個臉書粉專「隋棠說」、「隋棠語錄」及「隋棠SoniaSui粉絲後援會」，表明並非她本人經營，但卻都會來她的真正臉書版面盜圖。

有粉專被誤認是隋棠本人經營，讓她親自留言，嚴詞要對方別再盜照片。(翻攝自隋棠說臉書粉絲專頁)

如今，隋棠忍無可忍，進一步到「隋棠說」粉專po文底下留言，先是直接嗆明：「請不要一直盜用我的照片」，接著又留言告訴大家，這個是洗粉絲的詐騙帳號，提醒眾人別上當，並直接怒嗆：「人生不需要喝這些似是而非的廉價心靈雞湯，努力過好每一天比較實在」。

許多網友看了隋棠的嚴詞留言後，才恍然大悟，請隋棠趕快檢舉，免得再有人受害，「要不要改名叫『隋棠根本沒有說』？」、「不要再盜用隋棠照片洗粉專讚了，人生是靠自己的」，事實上，「隨棠說」粉絲不少，自2020年9月創立至今，這1年多來持續在盜用隋棠及其家人的照片，發一些跟隋棠相關的農場文，雖該粉專簡介有寫「不是隋棠本人經營，此粉絲專頁單純分享明星趣事」，但還是造成許多人誤解是隋棠本人在經營，因此累績了高達11萬粉絲追蹤數。