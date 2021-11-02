荷蘭衛生部長Hugo de Jonge周一指出，荷蘭本周將實施新的新冠傳染病管制措施，希望能遏止最近感染病例上升的情形。

De Jonge表示，醫院的新冠病患正在激增，無法躲避應該採取的措施。

衛生部長沒有詳說管制細節，僅表示在周二將有進一步決定。據了解，政府可能在更多公共場所要求戴口罩，並擴大通行證實施範圍，即必須證明自己已接種疫苗或檢測為陰性。

荷蘭病例數在過去一個月持續增加。周一新增7700名單日確診者，較一周前高出45%，其中有1200名病患被送進醫院。

荷蘭許多醫院現在都刪減了常態和一般的醫護工作，以便騰出空間給新冠病患。

荷蘭是在9月25日解除了多數新冠管制，包括大幅縮減「新冠通行證」的適用範圍。但隨後病例數一直攀升。

目前醫院的新冠病患，多數是未接種疫苗的民眾。荷蘭目前有84%成年人已接種兩劑疫苗。

而東歐情形更為嚴厲。烏克蘭首都基輔在周一實施了嚴格社交管制。在東歐疫苗接種率低的情形下，新冠疫情正在東歐擴散。

截至11月1日，烏克蘭共有294萬人感染，6萬8027人死亡。而烏克蘭僅低於25%民眾有接受兩劑疫苗。

周一開始，基輔市居民進出健身院、餐廳、購物中心等公共場所，都必須出示健康通行證。在地鐵入口，警察也在進行通行證檢查。

俄羅斯最近也實施了最嚴厲的社交封鎖措施。