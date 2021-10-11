今年大陸北方入秋之後陸續在黃河、漢江和海河流域發生多年不遇的秋季洪水，黃河小浪底水庫、漢江丹江口水庫、海河流域漳河嶽城水庫等3大庫自9月下旬以來接連出現建庫以來最高水位，黃河支流多次測得超警戒流量，甚至有水文站已出現半世紀以來最大洪峰。

據大陸利部發佈汛情通報顯示，黃河中下游從9月27日至10月5日的9天裡發生了3場洪水，受渭河、黃河北幹流持續來水影響，小浪底水庫的水位持續上漲，10月9日20時出現建庫以來最高水位273.5米，除漢江丹江口水庫10日14時首次蓄至正常蓄水位170米外，海河流域的漳河嶽城水庫10日7時出現建庫以來最高水位152.3米。

9月底以來黃河小浪底水庫的水位持續上漲，10月9日20時出現建庫以來最高水位273.5米。大陸水利部要求要嚴密監測、嚴加防守、嚴陣以待。（圖／新華社）

《新華社》報導說，10日黃河幹流下游孫口至利津段及支流汾河河津段的秋汛洪水超警戒流量。其中，汾河河津站9日發生1964年以來最大洪水。海河流域的共產主義渠合河段、漳河蔡小莊段及子牙河支流北澧河等秋汛洪水，10日也都發生超警戒流量。

大陸國家防總副總指揮、水利部部長李國英在防汛會商會上強調，黃河小浪底水庫、漢江丹江口水庫、漳河嶽城水庫因攔洪運用均已蓄至建庫以來最高水位，工程安全面臨嚴峻考驗，要嚴密監測、嚴加防守、嚴陣以待，落實各項安全保障措施。

李國英表示，當前黃河中下游幹支流及漳河等河道大流量行洪時間長且將持續，受大流量過程連續衝擊，堤防及河勢控導工程出險概率將會增加；防汛抗洪一線人員長期奮戰，已人困馬乏。要克服疲勞厭戰思想和麻痹僥倖心理，做好打持久戰的準備，堅決打贏防秋汛這場硬仗。

李國英還強調，防秋汛工作處於最關鍵階段，防禦形勢依然嚴峻。要做好黃河小北幹流和支流渭河、汾河、北洛河，以及海河流域漳河、衛運河的洪水防禦工作，加強監測預報和堤防、河勢控導工程巡查防守，確保河道及堤防行洪安全。