圓規颱風已遠離台灣，根據水利署南區水資源局資料，12日受颱風影響，曾文水庫集水區累積降雨量僅6.8毫米，進水量77萬立方公尺；13日受南方雲系影響，曾文水庫集水區至晚上7點則有23毫米進帳，據中央氣象局資料，14日台南仍有局部陣雨，預計將再為曾文水庫帶來更多進帳。

南水局表示，圓規颱風帶來降雨與預期相符，因時序正值汛期末，還要配合二期作灌溉需求，因此南水局用水調度謹慎操作，以蓄存為主，每日以50 CMS發電放水至烏山頭水庫蓄存。

據南水局統計，12日至今日下午6點，曾文水庫累積進水量180萬立方公尺；但截至13日晚上7點，曾文水庫蓄水量4億6782萬立方公尺，水位227.77公尺，蓄水率從11日92.54％降到12日的92.29％，13日7點降到91.82％；圓規颱風及南方雲系帶來降雨對水庫只是小補。

由於烏山頭水庫二期作的供灌還在進行中，將持續到11月中旬的秋冬雜作灌溉，農友按往年經驗預估，目前曾文、烏山頭水庫合計蓄水量為5億3834萬立方公尺，明年嘉南一期作灌溉應該沒有問題。