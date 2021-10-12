中央氣象局發布豪雨特報，南方雲系北移，易有短延時強降雨，今(12日)晚至明(13日)花蓮縣、台東縣地區、恆春半島及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率。周六(16日)起連三天東北風增強，天氣明顯轉涼，北部地區有機會下探20度。

豪雨特報。(圖/氣象局)

圓規颱風外圍環流繼續炸？ 氣象局最新說明｜2021.10.12

氣象局表示，今晚外圍環流影響漸減，雨勢及強風逐漸緩和，但強度仍需警戒，明(13日)受到南方雲系北移的影響，基隆北海岸及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，風雨雖比起今日緩和，但仍有局部大雨發生的機率，其他地區水氣較多時偶有局部短暫陣雨，但開始有陽光露臉；溫度方面，桃園以北及東半部高溫30至32度，新竹以南高溫約33、34度。

12至13日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四(14日)南方雲系北移，水氣仍偏多，基隆北海岸及東半部地區斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區偶有局部短暫陣雨。周五(15日)水氣稍減，北部及東半部地區偶有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

周六(16日)東北風增強，北台灣天氣轉涼，下周日、下周一(17日、18日)東北風影響，北台灣天氣較涼，尤其北部地區早晚低溫預計可下探至20度左右；迎風面的東北部地區有短暫陣雨，北部及花東地區也有局部的短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二(19日)東北風減弱，氣溫稍回升，東半部仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。20日至22日東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。