入秋以來最明顯的一波東北季風南下，氣象專家吳德榮表示，今天到明晨天氣轉涼，北台灣秋意濃，最低溫落在今晚至明晨，空曠地區17度、台北市區18度，北台灣、東部有局部雨，直到明天上午氣溫回升，接著下波東北季風周五、六報到，冷空氣雖不如前波，但降雨影響範圍更大，中部以北都有雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天至明(18日)晨入秋以來最明顯的一波東北季風南下，天氣有感轉涼，今天清晨4點47分新竹以北低溫已降至19度左右，北台灣白天約在20度，今晚、明晨氣溫降至最低，空曠地區約17度，台北市區18、19度。降雨部分，北部、東北部及東部有局部雨，東北部局部地區有較大雨勢，中南部影響較小，雲量稍增，氣溫略降。

吳德榮表示，明天上午起至周四(21日)上午東北季風略減弱，氣溫逐日微升，北台仍偏涼，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨；北部多雲時晴，中南部晴朗穩定、日夜溫差大。周四下午鋒面接近，北部、東北部轉有局部雨。

吳德榮表示，周五、六(22、23日)鋒面影響、東北季風增強，冷空氣雖不如前波，但降雨影響範圍更大，北部、東北部及東部有局部雨，中部也有局部短暫雨，北台灣再略轉涼，南部雲量略增。

至於颱風方面，吳德榮表指出，最新各國模式模擬，未來一周在西北太平洋，除了日本東方遠海即將變性為溫帶氣旋的南修外，並無其他熱帶擾動發展跡象。