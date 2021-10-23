今午11點16分，東部近海發生芮氏規模5.3的中型有感地震，根據中央氣象局觀測，震央位在花蓮近海、花蓮縣政府北北東方8.9公里，深度25.8公里。地震來襲時，感覺上下跳動，幾乎三分之二個台灣有感。

各地最大震度，花蓮市達4級，搖晃程度最明顯。宜蘭澳花、南投合歡山、台中梨山都是3級；新竹、雲林、嘉義均為2級；其他地區1級。