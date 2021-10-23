上下跳好幾下！東部近海地震規模5.3 最大震度花蓮4級 11:192021/10/23 中時新聞網 王嘉慶 、 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮發生芮氏規模5.3地震，幾乎三分之二個台灣有感。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今午11點16分，東部近海發生芮氏規模5.3的中型有感地震，根據中央氣象局觀測，震央位在花蓮近海、花蓮縣政府北北東方8.9公里，深度25.8公里。地震來襲時，感覺上下跳動，幾乎三分之二個台灣有感。 各地最大震度，花蓮市達4級，搖晃程度最明顯。宜蘭澳花、南投合歡山、台中梨山都是3級；新竹、雲林、嘉義均為2級；其他地區1級。 南投玩很大 10月29日起現金10萬周周抽 地牛翻身！花蓮震度4級 #花蓮 #地震 #有感 #4級 #地牛翻身 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台1千多萬人都是「胃腺癌高危險群」！ 8成沒有病徵 08:432021/10/23 健康 花蓮設畜牧場 需距住宅300公尺 04:102021/10/23 地方新聞 迎旺季 宏碁華碩Win11筆電喊衝 04:102021/10/23 證券．權證 全聯併大潤發 明年中完成 04:102021/10/23 財經要聞 全運散打再封后 吳姿宜已是3寶媽 04:102021/10/23 地方新聞 上銀布局電動車 邁入收割 04:102021/10/23 證券．權證 李愛綺瑜珈館不敵疫情 空燒破百萬忍痛認了月底停業收攤 10:282021/10/23 娛樂 今日最健康》不用走萬步 快走到這程度 有效降低死亡率 07:132021/10/23 健康 購物旺季到 全年刷卡額估破3兆 04:102021/10/23 財經要聞 力鵬、集盛 Q4業績估持平 04:102021/10/23 證券．權證 看屋筆記：楠梓區棋琴25重奏(個案＋價格分析) 09:002021/10/23 建案開箱-高雄 生活熱門新聞 震撼！管中閔宣布 不續任台大校長 - 生活 朱高正大腸癌離世 醫：若出現一狀況快就醫 恐是前兆 - 生活 身分證中有這3碼 台北凱達飯店送千元消費券 - 生活 - 工商 Just Sleep捷絲旅線上旅展10／29開賣 聯合住宿券每張2千元 - 生活 - 工商 500元創生券幸運兒出爐 身分證尾數8組號碼中獎 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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