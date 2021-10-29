小編今天（29日）精選5件不可不知的國內外財經大事。馬士基報告指出，北美塞港造成船舶回不來，折損有效運力，亞洲出口航線船舶艙位緊張，儘管近期大陸限電措施可能降低工廠生產效率，但出口需求依然強勁，亞洲至北美預計未來數月將滿航。

【1】美年終購物潮 航運價量衝高

美國爆買模式將在年終購物季達高峰，帶動全球貨櫃航運第四季運量、運價再戰雙高！貨櫃航運龍頭馬士基10月亞太區物流供應鏈最新市場資訊指出，美國消費需求與企業資本支出維持高檔，預計貨運需求進入第四季持續強勁；全球十大航商近期紛紛擴增船隊，運力增幅上看四～六成，集結在跨太平洋航線搶賺一波。

【2】15檔Q3財報績優 領頭衝

上市櫃公司陸續公布第三季財報，大立光（3008）、譜瑞-KY（4966）、聯發科（2454）等15檔EPS佳，獲利名列前茅。法人指出，時序接近年底，獲利展望放眼2022年，2022年好上加好，個股更吸金。

【3】軍公教調薪4％ 國營事業跟進

行政院長蘇貞昌28日拍板2022年1月1日起軍公教調薪4％，經費314億元，至少82萬人受惠。國營事業台灣菸酒公司率先宣布跟進調薪，調幅比照軍公教4％，中油、台電、台糖和台水也將跟進為員工加薪，至於加薪幅度在4％以內，明年3、4月才會明朗，並追溯至2022年元旦起實施。

【4】陸強力干預煤價 九天內重挫47％

27日發改委更指定坑口動力煤價格最高為每噸人民幣（下同）528元，雖28日大陸動力煤期貨已跌至1051.8元，較19日最高價下跌47％，但在官方強力干預下，價格估還將下修。

【5】晶圓代工明年產值估增13％ 晶片荒緩解

據集邦科技調查，在全球電子產品供應鏈出現晶片荒的同時，晶圓代工產能供不應求衍生的各項漲價效應，推升前十大晶圓代工業者產值，於2020年及2021年連續兩年出現超越20％年增率，突破千億美元大關。展望2022年，在台積電為首的漲價潮帶動下，預期晶圓代工產值將年增13.3％、達1176.9億美元，再創新高。