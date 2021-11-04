台積電(2330)今(2021年)年資本支出預估達300億美元新高，較去年大幅增加超過7成；且台積公司未來三年預計投資千億美元擴產與先進製程研發，將有利於台積公司供應鏈營運，今日該族群群起強攻。

第四季為傳統設備業旺季，且台積電持續建新廠以及擴產，包括設備、廠務等廠商漢唐(2404)、EUV光罩盒廠家登(3680)、美商應用材料公司供應鏈的京鼎(3413)等都將同步受惠。

此外，台積電2021年資本支出約1成將用在先進封測及光罩；台積電竹南新廠預計今年底至明年上半年量產，預期半導體濕製程設備廠弘塑(3131)、辛耘(3583)都可望爭取訂單，助益後續業績成長動能。

隨著台積電今年持續增加資本支出，包括帆宣、京鼎、弘塑、辛耘等公司前三季營收均創新高，今年營運成長可期。

台積電12吋廠有80%無塵室由漢唐承包，是台積電擴大資本支出受益最大的無塵室廠商。漢唐後續接單動能之一即是台積電赴美國設廠。

台積電擴大資本支出，相關設備、材料業者也可望持續爭取訂單挹注業績。

台積電今年資本支出約有8成用在先進製程，先進製程供應鍵均可望受惠。法人看好用於7奈米先進製程的EUV(極紫外光)設備供應鏈將得利，其中包括EUV光罩盒供應商家登、EUV設備模組代工廠帆宣(6196)、應材供應鏈的京鼎(3413)等。