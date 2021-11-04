小編今天（4日）精選5件不可不知的國內外財經大事。曾被戲稱「台南鄉下的鄉下」，房價始終在1字頭徘徊的善化、新市，受益南科議題發燒，周邊居住需求強勁，建商、投資客湧進卡位，目前兩地大樓，二、三房成交價格均站穩2字頭，隨著台積電南科廠陸續完工，加上近善化市區的南科F、G區區段徵收案開跑，後市利多不斷。

【1】蛋殼區漲翻天 1字頭房價成絕響

房市低價區漲翻天，購屋族只能「流浪到蛋殼區」，據591新建案調查，全台蛋殼區新案五年來價格大漲，14個蛋殼區房價從1字頭漲上2字頭，1字頭房價已成絕響，其中，12個行政區漲幅在四成以上，四個行政區漲幅在六成以上，蛋殼區房價漲幅最高的台南新市、善化分別達79％、70％。

【2】人氣回籠航海王大復活

全球第一大貨櫃航運集團馬士基股價創新高，貨櫃航運股人氣回籠，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海3日成交值合計近700億元，占上市成交金額21.1％，包辦台股成交值前三大，現股當沖比衝高至53.77～64.99％。法人認為，航運股價整理四個月，融資多殺多告一段落，貨櫃三雄若第三季繳出一股賺一股以上的成績單，可望出現強勢的中期反彈。

【3】三星代工莫德納 台灣呢？ 國衛院竟這麼說

韓國陸續取得AZ、莫德納、Novavax等三個新冠疫苗代工協議，反觀我國國衛院6月爭取莫德納代工卻尚無下文，衛長陳時中3日坦承，韓國三星取得簽約代工莫德納疫苗，一定會影響我國爭取代工的布局，加上美國很保護mRNA疫苗技術，我國取得填充、貼標籤等後端代工可能性較高。國衛院院長梁賡義則表示，我方還是會積極爭取技轉，會朝未來自行研發做準備。

【4】全球海運巨頭馬士基海賺 Q3獲利史上新高

高運價讓全球貨櫃船公司海賺，龍頭馬士基率先公布第三季財報，單季營收166億美元、年增68％，息稅前利潤EBIT為59億美元，較2020年同期大增近五倍，息稅折舊攤銷前盈餘EBITDA約69億美元、大增三倍，一舉創下成立百年來最佳單季獲利紀錄。

【5】等了22年 道瓊飛越36000點

道瓊工業指數2日收盤首度衝破36000點大關，寫下2021年來攻克第六個1000點的里程碑。專家早在1999年便喊出「道指上看36000點」，暌違22年後終於實現該目標。