鳥糞引起西螺大停電發生後，嘉南供電區營運處從台南新營調派1輛吊車、20多名工作人員當下立刻趕赴斗六市久安里搶修，在寒風中搶修到今天（10日）凌晨2點37分完成備品更換。（嘉南供電區營運處提供）

鳥糞引起西螺大停電發生後，嘉南供電區營運處從台南新營調派1輛吊車、20多名工作人員當下立刻趕赴斗六市久安里搶修，在寒風中搶修到今天（10日）凌晨2點37分完成備品更換。（嘉南供電區營運處提供）

雲林縣西螺鎮、二崙鄉、莿桐鄉昨日（9日）晚間9點33分發生大跳電，共5萬用戶停電，3分鐘後復電，臉書社群一片哀嚎，原因是飛鳥經過時從天而降的一坨大鳥屎，台電嘉南供電區營運處也是首次遇到！

嘉南供電區營運處副處長鄭凱中表示，跳電後緊急勘災搶修，發現雲林變電所6萬9000伏特的發電設備上有一坨大鳥糞，鳥糞導致高壓匯流排之支持礙子設備發生弧光接地，匯流排相關保護電驛動作造成停電。

本次跳電影響範圍波及莿桐鄉、西螺鎮、二崙鄉約5萬用戶，嘉南供電區營運處緊急從崙背鄉二次變電所供電，3分鐘內，在9點36分復電。

嘉南供電區營運處從台南新營調派1輛吊車、20多名工作人員當下立刻趕赴斗六市久安里搶修，在寒風中搶修到今天（10日）凌晨2點37分完成備品更換。

鄭凱中說，但從糞便外觀研判可能是夜鷺或黑冠麻鷺的糞便，鳥糞掉在設備上還流下來，但現場未發現鳥屍，可能是飛過時拉下，這是該處第一次遇到鳥糞導致停電，造成用戶不便非常抱歉。

昨晚西螺鎮臨時大停電，臉書社群一片哀嚎，鎮上各處網友都在詢問「為何停電」。