彰化外海滔天巨浪外籍大貨輪傾，海巡疾馳救援7船員。（海巡署第四巡防區提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化外海滔天巨浪外籍大貨輪傾，海巡疾馳救援7船員。（海巡署第四巡防區提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化外海滔天巨浪外籍大貨輪傾 海巡疾馳救援7船員

彰化外海10月28日颳起強烈陣風，獅子山籍雜貨輪「幸運」號進水，偏離航道，在滔天巨浪中載沉載浮，1638時海巡署巡防區指揮部雷達發現，第四巡防區指揮部接獲訊息後，旋即派遣巡防艇前往救援，輪船船身已傾斜25度，沉船在即，千鈞一髮之際，順利將船上7名船員接駁返回台中港，船員都無大礙。

海巡署第四巡防區指揮部主任潘信吉表示，發現有沈船危機後，海巡署中部分署立即成立應變中心，調派艦隊分署台中海巡隊PP-10035巡防艇及中部機動海巡隊台北艦馳援，另申請空中勤務總隊直升機備便加入救援行列，PP10035艇抵達現場。

當時海象相當惡劣，風力6至7級、陣風9級，浪高3至5公尺，海巡艇接近時船身上下起伏搖晃丶碰撞劇烈發現船身已傾斜25度，船長已決定棄船，救援即時趕到，1853時開始嘗試接駁，1902時船上7名船員成功接駁至海巡艇甲板。最後全數安全營救，並載返台中港海巡隊碼頭，經量測7名船員體溫均正常，續聯繫疾病管制署中區管制中心進行相關檢疫事宜。

目前，該船仍錨泊於彰化外海，已由中部航務中心發布礙航通報，並由台北艦於該海域實施戒護任務。