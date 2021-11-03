俄羅斯緊急服務部門表示，1架安東諾夫(Antonov)An-12運輸貨機，在西伯利亞伊爾庫茲克市(Irkutsk)附近墜毀，機上組員全數罹難。
國營媒體塔斯社(Tass)報導，這架飛機是在莫斯科時間14點45分左右，在伊爾庫茲克市以東7公里的皮沃瓦里哈聚居區(Pivovarikha)上空在雷達上消失，之後就傳出鎮名的通報，表示在森林有濃煙，救援單位證實起火處是墜毀的飛機。
現場一片狼藉，已發現5名機組員的遺體，還未發現遺體的應是2名駕駛。機上乘組員應為7人，早先的報導曾說8人，現已修正。
報導稱，這架飛機屬白羅斯的格羅德諾航空公司(Grodno Airlines)所有，它出廠於1968 年，最初屬蘇聯空軍，之後然轉移到亞美尼亞航空(Air Armenia)，然後是亞洲航空公司(Asia Airways 屬於塔吉克)，最後到格羅德諾航空公司。
An-12是一種4渦槳引擎式運輸機，問世於1957年，體型與功能和美國洛克希德C-130類似，不過在飛航安全性與酬載量不如C-130。近年來，俄羅斯航空安全標準有所提高，但在偏遠地區航線多由老化飛機在執行，當地較簡陋的機場加上老飛機狀況不穩定，使得事故仍然居高不下。
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