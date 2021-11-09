大梨山甜柿、蜜蘋果及雪梨進入盛產期，公路總局評估中橫便道無夜間施工需求，為便利農產運輸，宣布11月15日起至明年1月20日止，增加晚間6時30分由德基往谷關單向通行班次，僅限大梨山地區農產運輸大貨車通行，遊客可搭乘豐原客運865號公車來往谷關與梨山。

大梨山地區蜜蘋果、甜柿及雪梨等高經濟水果進入盛產，果農一般在上午進行採收、分級及裝箱作業，許多貨運司機飆速趕赴下午4時30分放行時段。公路總局為顧及農民整年度辛勤豐收成果，並配合產銷運輸及市場拍賣時程，增加晚間6時30分由德基往谷關單向通行班次，

公路總局評估，增開通行班次期間內中橫便道無夜間施工需求，宣布自11月15日至2022年1月20日止，增開晚間6時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸大貨車通行。增開期程屆止日後即恢復上午7點、中午12點及下午4點半等現行管制通行班次。

公路總局重申，中橫便道仍屬高風險路段，現階段仍未全面開放，僅提供地方居民管制通行，遊客可搭乘豐原客運865號公車來往谷關與梨山。另因便道內落石風險甚高，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路，行前仍請妥為規劃並備妥腹案以為因應。