台中市長盧秀燕（右三）代表市府捐贈和平區公所23立方米垃圾轉運車「大牛」。（王文吉攝）

福壽山垃圾轉運站地處偏遠，垃圾轉運下山不易，一度堆置高達600公噸。市長盧秀燕12日前往視察，並致贈23立方米垃圾轉運車「大牛」，她說，梨山地區每天約產10公噸垃圾，長年有隨意傾倒致無法去化問題，經增加人力及設備等協助，600公噸垃圾已全數清運下山。

盧秀燕提到，去年她上山視察，發現垃圾堆積成山，市府透過預備金方式快速協助清運，環保局贈送俗稱「大牛」的大型垃圾清運車予區公所，每趟可載運約13公噸垃圾，有效解決梨山地區每天垃圾轉運的需求，並增補和平區清潔人力、機具、經費等全力協助。

盧秀燕說明，梨山地區位在2千多公尺高海拔處，垃圾清運相當不容易，運至市區少則耗時6小時，多則需8、9小時，非常不易且重成本。她也呼籲民眾，進入梨山地區，應減少垃圾製造並自行帶下山丟棄，減少當地清運壓力。

盧秀燕也提到，由於梨山地區垃圾多為農用包裝材料、消毒罐等物，市府也將協助農民製造的農業廢棄物回收、蔬果套袋壓縮處理等問題，加強研議相關計畫鼓勵農民回收。

環保局長陳宏益說明，和平區從2014年底改制成為原住民自治區，垃圾收運業務由區公所負責，由於和平區清潔隊垃圾清運能量不足，2019年梨山福壽山垃圾轉運站垃圾累積達600公噸，宛如一座巨大垃圾山，經過市府團隊長期協助下，已全數清除，恢復正常轉運量能。

陳宏益表示，福壽山垃圾轉運站地處偏遠，平時中橫便道每車每日僅能通行1次，若碰到便道中斷，就會導致垃圾堆積，無法轉運下山。因此和平區清潔隊每日安排2輛轉運車，以維持大梨山地區垃圾轉運正常工作，此次贈送的23立方米轉運車，可增加近1倍的轉運量。

環保局陸續協助和平區向環保署申請補助購置6輛資源回收車、1輛垃圾車、1輛垃圾轉運車；市府也補助裝設6台監視器及提供2台機動攝影設備，同時協助培訓清潔隊員稽查技巧與法規常識，減少民眾違規亂倒行為。

這次和平專案包含市議員林榮進、祕書長黃崇典、副秘書長陳如昌、環保局長陳宏益、研究發展考核委會主委吳皇昇、民政局長吳世瑋、和平區長吳萬福、和平區民代表會代表林永富、梨山里長賴盛功等人皆到場關心。