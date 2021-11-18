交通部鐵道局為帶動高鐵車站特定區發展，於2020年11月30日公告徵求投資人參與「高速鐵路台中車站地區新高鐵段69、70、71地號事業發展用地開發經營案」，由第一大國際開發股份有限公司取得最優申請人資格，已於15日完成簽訂開發經營契約。

本開發案基地位於高鐵台中站前第一排，具有高鐵、台鐵及台中捷運綠線的三鐵共站的優勢，基地面積約4.8萬坪，以設定地上權方式由投資人開發經營70年，是目前最大型的公部門招商案，本案開發完成後將串連台中市區的人潮與商機，帶動中彰投地區的發展。

第一大國際開發股份有限公司是由廣三崇光國際開發股份有限公司及桂亞國際股份有限公司所組成之專案公司，預計投入約200億元，以「山雲水」為建築景觀意象，透過基地本身的優越條件，預計開發為的世界級高端時尚百貨購物中心，成為台中的地標亮點，打造台灣唯一具有想像力豐富的空間魔術變化的商場百貨、世界各國美食餐飲、休閒娛樂影視、國際多功能展示場、國際會議中心共享辦公室、國際五星酒店、智能商務飯店等開發內容，開發規模約18萬坪，預計於2025年開始營運。本案開發完成後勢必帶動高鐵台中烏日站區及周邊區域全面發展，提升高鐵運量。