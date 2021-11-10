東森購物網10日公布1～10月累計合併營收(含草莓網、熊媽媽買菜網)230.2億元，年增率17.1%，累計合併稅後淨利14.4億元，較去年同期成長28.5%，每股稅後純益 (EPS) 14.13元，年增3.13元，已超越2020全年EPS 14.11元，再刷新歷史新高。

電商年度最大檔期雙11活動已從11月1日正式展開，東森購物網今年祭出抽獎、東森幣回饋等活動，刺激買氣，看準雙11檔期有政府五倍券加持，挑戰再創新高。

東森購物網表示，今年因疫情帶動線上銷售增長，雙11檔期首周業績開出紅盤，東森購物網統計至11月9日為止，全通路營業額已達8.8億元，其中網路業績較去年成長近6成。

根據東森購物網統計，消費者選購需求仍以高單價的3C商品為最多，較去年同期增長92%，其次為流行紡品及生活用品，增長27%及22%。

熱銷品項則隨著時序入冬，疫情逐步解封，前20大熱銷商品中，保暖衣物及機能運動衣，例如石墨烯塑身褲、保暖的絨毛衣，甚至冬天保暖的黑糖薑茶都成為異軍突起的黑馬品項，另外消費者持續注重「健康」概念的保健食品及熱銷的美妝保養品，也有許多消費者趁著雙11下殺優惠搶購入手。 迎戰雙11檔期，東森購物網今年串連電商、購物台加碼祭出兩大亮點，電商推出3~5人揪團活動，共同搶最高11％購物回饋，抽中幸運獎每人各享11111元禮物卡，電視通路則從11月1日起連續12天，由購物專家直奔美妝、精品、家電廠商倉庫，現場開倉直接賣。

另外為刺激買氣，東森購物網自2018年8月起發放東森幣，截至目前，已發放190億枚東森幣，成為凝聚會員回購的最佳利器。東森購物網更推出「東森幣下注拚iPhone 13」活動，全通路購買任一商品，能以11枚東森幣下注抽走蘋果最新手機，共有11台iPhone 13。

好今年雙11業績將大幅成長，東森購物網預估今年雙十一物流作業量可能增加3倍，為紓解倉儲壓力，已提早啟用萬坪楊梅一倉因應。