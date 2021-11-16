半導體關鍵材料氟素樹脂設備及材料供應商-上品(4770)16日舉行上市前業績發表會；本次辦理現金增資9240張，預計掛牌股本將提升至7.85億元，預計12月中旬掛牌上市。上品前三季營收26.97億元，已超越去年整年營收，年增52.42％，稅後淨利6.79億元，年成長123.86％，EPS 9.85元。

上品董事長侯嘉生表示，上品擁有自有品牌且產品線齊全，能提供一條龍客製化服務，國內及美國半導體大廠都是客戶。下一階段還將切入生技、綠能領域。

上品產品為各種氟素樹脂內襯設備及應用材料，業務範圍從石化延伸至光電業、半導體、特用化學品及能源環保產業。目前應用於半導體產業約76％，提供電子特用化學品廠及晶圓代工廠之氟素樹脂(俗稱鐵氟龍)廠務相關設備之生產及銷售；石化產業約13％、面板及太陽能約5％及能源環保約2％。

上品指出，目前在台灣及大陸皆有生產據點，並於2019年成立美國子公司。下半年新冠肺炎疫情趨緩，全球景氣逐漸復甦，加上半導體產業在5G、人工智慧、PC／筆電及車用等需求成長，使相關廠務設備設施及電子級化學品儲槽設備需求提升，前三季營收超越去年全年，EPS衝高至9.85元。

上品指出，5G、AI、車用等產業快速發展，而半導體先進製程產能擴充，對製程作業環境高純度及潔淨度要求亦趨嚴苛，凸顯氟素材料耐腐蝕、高潔淨無析出特性的重要性。配合半導體廠先進製程持續推升及各地區半導體在地化供應鏈政策影響下，對氟素樹酯廠務設備市場需求持續成長，將拓展客製化利基型市場，隨著半導體市場持續增溫，營運成長可期。