中央流行疫情指揮中心在去年認為印尼PCR準確性低，因而在去年12月時暫緩移工引進，而今年5月中旬後因國內疫情嚴峻，全面暫停外國人入境至今，近期指揮中心核定重新引進計劃，勞動部今天與印尼討論此事，會中雙方的共識為確認印尼防疫措施、預計本周再提報至指揮中心確認、本周開放引進，樂觀預期下周就會有印尼移工抵台，預計1個月約可引進2500名移工。

據勞動部統計，去年2月時我國移工人數達最高峰、人數達71萬9487人，但受到去年疫情影響，去年12月凍結印尼移工、今年5月全面禁止外國人入境等，下滑至今年9月的69萬25人，其中主要減少為家庭看護工，光人數就達2萬7812人。

而我國家庭看護移工主要來源就是印尼，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，今天與印尼方討論移工專案引進議題，會中印尼方表示，目前每日確診人數為240人，而印尼仲介會在當地提報防疫計畫，包括訓練容量降載減量、移工住宿也要符合人數限制、移工進入訓練所前PCR驗證，來台前也要自主健康管理，確認後才會有輸出許可，登機前一人一室等，如果未落實防疫計畫，印尼方就會對該仲介停權至改善為止，至於疫苗證明部分，印尼方表示，印尼有開發官方App、並提供防偽證明等佐證接種疫苗，預計本周對外開放，樂觀預期下周就會有印尼移工抵台。

蔡孟良提及，今天也討論到「移工零付費」議題，但印尼方代表提及「疫情期間，雙方能夠恢復勞務合作是首要處理，現在優先是讓印尼移工來台，疫情期間不會再繼續處理零付費議題」，對此勞動部也深表認同，將待疫情結束再就此議題討論與安排。

至於泰國、菲律賓及越南等國，勞動部持續透過外交管道進行研商，於確保防疫得以落實執行之前提下，儘速開放引進移工。​