花旗銀行出售消金業務時，傳出與總共15間銀行簽訂密約，要求3年不得雇用花旗員工，勞工轉業自由引來爭議，立委今(15)日於立法院答詢表示，勞動力市場應該要是自由競爭市場，勞動部長許銘春回應，已行文金管會要求花旗銀行提出密約內容，確保勞工的擇業自由，本周五(19)將召開花旗勞資雙方的協商會前會。

民進黨立委江永昌表示，勞動力市場應該要被保障成自由競爭市場，而不是讓勞工權益受損，假如雇主因為雇主共謀、勞工不能自由轉換等影響勞動力市場，那是否就已經不是自由競爭？

江永昌指出，消金部員工未來的求職一定會受到密約影響，回頭看勞基法，「競業禁止」是企業對勞工，因為企業有保護商業機密的權利，但現在卻是企業的同行共謀，花旗銀行和潛在買家所簽訂的密約應被提出檢視，以保障勞工權益。

許銘春回應，花旗的密約創下首例，也已對勞工則業構成障礙，已行文金管會請其要求花旗銀行提出密約內容，而花旗工會可和資方簽訂團體協約，要求禁止影響工作權的條款，勞動部會站在確保勞工擇業自由的立場，花旗資方和工會這周五將會協商。

勞動部勞動關係司長王厚偉補充，根據花旗提出的法律意見，密約是針對其他銀行的惡意挖角所做的限制，但我們還未看到密約，勞動部已去函金管會，畢竟金管會作為金融監理單位，有權調閱文件。

王厚偉說，整個案子最關心的還是花旗員工的工作權益，資方與工會將針對員工補償、安置計畫、工作權保障等展開協商，本周五將召開協商會前會，將聚焦在協商框架，例如是協約或協定等。