立法院會三讀通過跟蹤騷擾防制法，明定跟騷8種樣態，國民黨立委李貴敏指出，民間團體幾年來的努力，終於突破民進黨政府設定的障礙，讓這部法案能夠通過，但這部法案只是部有名無實的法案，可能形同虛設，強調革命尚未成功，盼未來催生一部名實相符、真能保障民眾安全與權益的跟騷防制法案。

李貴敏表示，因為民進黨政府雖迫於民團壓力，必須要讓跟騷法能夠通過，但問題是，他在第三條裡面加了「性與性別」的這個要件，亦即必須涉及「性與性別」的案件才算是跟騷行為。同時必須符合這個跟騷的定義，政府部門才可以提出書面告誡。

她說，更嚴重的是，也只有在書面告誡兩年內仍有跟騷行為的被害人，才能請求保護令，換言之，警方書面告誡將成為保護令的先決條件，使得全法的適用將面臨即時性、明確性與效果等重大衝擊。

李貴敏指出，試想除非加害人自己承認是跟性與性別有關，或是被害人神通廣大，能夠證明跟騷他的陌生人是跟性、愛慕與性別有關，否則絕對不會落入跟蹤騷擾定義的範圍之內，也不會受到這部三讀通過的跟騷法保障，導致該法保護範圍受到大幅限縮。舉例分手的情侶向對方要回禮物，根據三讀版本規定可能就因爭議而無法適用。

她強調，這些副作用當然不是全民期待，但在整個協商過程中，可以看到民進黨執政團隊對法案的杯葛態度，最終也不願意接納國民黨團所提，實施兩年後應按實際情形檢討改進，並提出必要修法的決議，所以一部有名無實的跟騷法就這樣誕生。