日前中共十九屆中央委員會第六次全體會議甫閉幕，審議通過「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，以及「關於召開黨的第二十次全國代表大會的決議」，確定中共二十大將於2022年下半年在北京召開。回顧過去兩次「歷史決議」，第一代領導人毛澤東在提出第一個歷史決議後，又持續掌權21年；第二代鄧小平在提出第二個歷史決議後，也繼續掌權超過10年，據此推論習近平提出第三個歷史決議後，其領導人地位將不會在2022年全部裸退且會持續。

這次中共十九大六中全會通過黨史上第三份歷史決議，其目的在於總結百年經驗，並將習近平政治及歷史地位提升至空前，超越鄧江胡直逼毛澤東。六中公報中提及「習近平」的次數甚至多過中共已故領袖毛澤東，也顯見習地位儼然超越過去幾任領導人。公報確立習近平黨內核心定位、確立其思想所領導的未來路線、確立習在黨內完全不遜於毛鄧的歷史定位，確立習時代延續 ，從而確立其長期執政的正當性與必要性。此預告習近平打破隔代指定接班傳統，勢必在政績及歷史定位尋求無人可比的評價。

首先，對台政策具有戰略定力及自信，堅持對台政策原則一致性。中共二十大是黨進入全面建設社會主義現代化國家，邁向第二個百年奮鬥目標進軍新征程。中共國家經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階，經濟力列全球第二、軍事力第三，國民文化自信明顯增強，國家安全獲全面加強，擁有道路、理論、制度及文化「四大自信」。不僅追求社會主義現代化強國，同時將國家完全統一及振興中華民族視為美麗「中國夢」。

公報涉台部分提到，習近平執政期間「堅持『一個中國』原則和『九二共識』，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」。顯然，大陸當局對台政策依然具有戰略定力，具原則堅定性及策略靈活性。前者直指堅持「一中原則」及「九二共識」，後者則是推動「兩岸融合促統」。在兩岸綜合國力對比下，呈現不對稱權力關係，大陸具絕對優勢。

其次，解決台灣問題納入「第二個百年」征程之歷史任務。六中公報列入涉台內容，並通過第三份歷史決議，代表已將「解決台灣問題」列入第二個百年目標，中共將建黨百年（2021年）定為第一個一百年，建政百年（2049年）定為第二個一百年。在六中公報納入台灣議題，顯然這不是一個選擇題而是必然要解決問題，中共對台政策將以「歷史任務」取代國共內戰延續性。換言之，第二個百年目標勢必以國家完全統一及民族偉大復興為要，對台統一問題正式進入議程。

再者，擴大對台統戰對象凝聚促統力量。中共將涉台內容放入歷史決議將具有象徵意義，代表大陸當局將解決「台灣問題」，涉及國家完全統一、鑲嵌進國家發展及振興民族進程。對照公報涉及港澳的內容提到「愛國者治港、愛國者治澳」，若是中共未來提出「愛國者治台」，此政策取向將對台灣社會產生分化作用。大陸當局以「九二共識」，作為差別化、區隔化台灣社會各政黨之準則。尤其最近提出台獨名單及其企業支持者，此勢將造成「寒蟬效應」，導致欲在陸發展企業經營恐不再支持泛綠陣營。

從政治光譜來說對「九二共識」立場及態度，分別是國民黨接受及認同，台灣民眾黨對陸方堅持「九二共識」表示「理解與尊重」，民進黨、時代力量及台灣基進黨持「否定及不接受」立場。因此，能與大陸當局對話與協商之政黨為國民黨及台灣民眾黨，前者包括參與海峽論壇、國共論壇等，後者則透過滬台雙城論壇進行兩岸城市交流。目前台灣社會各政黨兩岸政策取向，已陷入「親中」及「反中」路線爭執及內耗，難以形成良性政黨政治及健康國民意識。

最後，促統正式列入對台政策議程。當習近平在二十大後延任，權力定於一尊時，在外交、經濟、社會、兩岸政策將會呈現新樣態。屆時大陸「必然不會只在反獨上著力」，二十大後「統一」將進入中共對台議程表，加快「反獨促統」進程及力度。習近平曾稱統一是中共的「歷史使命」，近期大陸兩岸關係研究學界對「統一」的談論愈來愈多，更有大陸學者宣稱「促統將從言論變成行動」。最近國台辦副主任劉軍川在湖北省一場研討會直指，台灣的經濟、民生、文化、外交將在統一後受益。換言之，大陸當局不僅探討如何統一，也針對統一後制度安排進行規劃。

2016年中共十八屆六中全會便提出「習核心」，「習思想」在十九大寫入黨章，2018年修憲廢除國家主席任期制，這可謂是標誌「習近平時代」早已來臨。六中公報提到「飛躍」有7次，凸顯大陸當局對歷史前進方向有信心，冀盼在習近平領導下再次「飛躍」。由於習近平已進行前述固權之預備鋪陳過程，預計在二十大取得連任，似已無懸念。一旦習近平持續掌握大權後，中共對台政策將加大促統的力度，台灣勢必面臨更大壓力。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※