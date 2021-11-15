物價飆漲，朱立倫日前呼籲蔡政府「對物價上漲下重手」；行政院主計長朱澤民今接受《新聞不芹菜》網路節目專訪表示，已經向各大賣場「道德勸說」，現在就怕你漲、我也漲，若能撐下去就先撐，不要全面性一起漲價，是目前比較明確的機制。

經濟部長王美花建議，各大賣場要設立平價專區，提供民眾更多選擇；朱澤民認為，這就是要達「截長補短」的效果，民眾可以優先推選較便宜或即期商品；朱澤民進一步指出，目前是成本上漲、沒有缺貨現象，市場供應量還算足夠。

行政院有穩定物價小組，朱澤民透露，近期常常開會，經濟部負責追蹤大宗物資，如黃豆、小麥、玉米；農委會則是注意農產品，肉類、青菜等市場供需；主計處則負責緊盯成本上漲，看看是否有缺貨現象發生，例如去年蒜頭漲價是因為有批蒜頭進貨時不符合程序規定，只好將其退貨導致蒜頭量不夠價格上漲。

主計總處日前公布，9月CPI為2.63％、10月為2.58％，今年以來五度突破2％通膨防線；朱澤民預測，全年還是可以控制在2％以下，物價雖有上漲壓力，但不至於達到「通膨」境界，因為全年要達到2％以上，11月及12月的CPI必須高於2.92％，除非油價又再度飆漲，全年才可能突破2％防線。

朱澤民表示，短期油價介於81美元至83美元，國內肉類仍可能維持高檔價格，但青菜因近來氣溫沒有非常寒冷，所以菜價已經逐步平穩。

對於軍公教調薪，朱澤民坦言，其實去年就在思考，只是全球疫情爆發，很多產業受到影響，考慮到社會觀感因而作罷；由於近兩年台灣經濟表現不錯，今年經濟成長率可望達到6％，這次軍公教人員的調薪幅度才會比較顯著；明年基本工資也要調漲，朱澤民表示，約有194萬人受惠，其中本國勞工147萬人，移工則47萬人。