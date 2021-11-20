立委傅崐萁將重返國民黨一事餘波盪漾，傳出國民黨黨主席朱立倫「甩鍋」給國民黨祕書長黃健庭，今（20）日黃健庭在高雄出席四大公投宣講時滅火說，不是（甩鍋），「執行面是祕書長與黨務團隊的工作」，且「同舟計畫」未特別針對哪一個人， 3個月內歡迎曾受過黨紀處分的黨員申請入黨，歡迎大家回來。

針對四大公投選舉，國民黨今下午在高雄舉辦左營宣講座談會，包括黨祕書長黃健庭、高市黨部主委許福明、副主委曹桓榮、前立委黃昭順、高市議員李眉蓁、李雅芬、陳麗珍、陳玫娟等人出席。

會前受訪時，媒體問及國民黨主席朱立倫曾說傅崐萁的事情是黃健庭在處理，難道是「甩鍋」給黃？黃健庭急忙否認說「不是」，他並解釋，歡迎黨員回娘家及招募新黨員來壯大黨的基層，這是朱主席上任後公開宣示要做的事情。

「主席定的目標我們就來執行」黃健庭補充說，執行面是祕書長與黨務團隊的工作，這段時間各地方黨部陸續找老黨員、失聯黨員，成果非常好，迄今有1萬5000多人回娘家或是新黨員加入。

黃健庭強調，同舟計畫並未特別針對哪個個案，也沒有修改現行黨紀相關法規，只是用特別辦法、特別條例，從上周三中常會通過該辦法開始的3個月開放申請？至於收到多少申請案？他說，有待組發會、各縣市黨部接受申請，「我們就是往前走」。

他指出，若有受黨紀處分黨員願申請入黨，當時黨紀處分年限可以減半、流程簡化，豁免相關流程，目的讓更多黨員可以回來，不管是傅崐萁或誰，並沒有針對哪個個案，只是期待經由這樣管道，歡迎大家回來，讓黨內營造大團結。