外傳國民黨正籌備12月與大陸舉行「國共論壇」，國民黨主席朱立倫今天受訪駁斥「謠言」，他提及，接下來陸續會有雙城論壇、兩岸企業家峰會等，若民進黨都以政治性解讀，兩岸愈來愈不溝通，反變成惡性循環。

朱立倫表示，沒有國共論壇，不知道從哪裡來，也沒有聽過，至於外界傳出要與全國政協主席汪洋會談，更是謠言，他強調，沒有任何國共論壇，也沒有任何跟汪洋的對談，「不曉得是你們講哪一個國共論壇」。

朱立倫說，台北市將和大陸進行雙城論壇，接下來是兩岸企業家峰會，也可能舉行海峽論壇，這些都屬於地方、企業、文化或非政治性的交流，他認為，這些對談都符合自己常說的，兩岸需要溝通、對話，不論是宗教、文化、教育、學術或是經貿等，每一項都非常重要。

朱立倫指出，希望民進黨要有正面態度，今天雙城論壇有什麼不好？兩岸企業家的峰會有什麼不好？海峽論壇談的這些宗教、文化、教育、青年的問題有什麼不好？每一個都用政治性解讀，把它當做是政治性的對話，反倒讓兩岸愈來愈不溝通，成為惡性循環。

另外，媒體提問，2022大選，民進黨針對六都市長人選採取徵召，國民黨有什麼計畫？朱立倫回應，民進黨現在是一個民主獨裁的政黨，一人政黨，就是蔡英文說了算，國民黨一定是遵照民主程序，在提名過程中，先溝通協調，再進行相關法定程序。