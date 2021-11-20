國民黨文傳會主委凌濤。（趙婉淳攝）

外交部長吳釗燮日前受外媒專訪聲稱兩岸情勢從未如此緊張，要就最壞情況做好戰略防禦。國民黨文傳會主委凌濤抨擊，民進黨為了選舉利益拉著台灣人民走上戰爭鋼索，現在快失衡墜落「才又回頭呼救」，他痛批，民進黨靠嘴巴大內宣不能保衛台灣。

凌濤分析，吳釗燮對外媒示警，已經戳破蔡英文總統在國慶日提的「四個堅持」，因為今天的民進黨把台灣帶向戰爭邊緣，要如何實現蔡英文說的堅持憲政、主權及台灣人民意志？蔡英文的治國問題就是作文比賽第一名，實作能力吊車尾，難道大內宣能保衛台灣？

凌濤表示，「中華民國派」才是國際社會最大公約數，民進黨主張的台獨毫無空間，美國拜登政府多次重申，不支持「台灣獨立」及片面改變台海現狀、《台灣關係法》持續運作以及相關對台政策沒有改變。

凌濤指出，執政黨最重要的責任，是維繫國家安全與台海穩定，然而蔡英文政府卻仍頻頻放任政府官員小動作，企圖抹除中華民國的國史及文化象徵，與嘴巴上講的「維持現狀」、「不挑釁」政策相去甚遠，民眾逐漸看穿蔡政府伎倆。

凌濤強調，相較於蔡英文做不到的四個堅持，國民黨在保衛中華民國及維持兩岸穩健已有長期實績，黨主席朱立倫提出4個捍衛，包含「捍衛中華民國憲法、捍衛中華民國民主自由立國精神、捍衛台灣2300萬民眾的安全和平與繁榮、捍衛中華民國歷史事實及尊嚴」，才是說得到、也做得到的務實路線。