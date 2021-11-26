12月18日將舉行「4大議題公投」，中天新聞特別企劃「公投大辯論 民意大平台」YT直播節目，繼上周進行「核四重啟」的正反方意見發表會，本周六(27日)針對「珍愛藻礁」與「公投綁大選」兩大議題線上開辯，由中天主播李珮瑄主持，首先登場的是下午2點「珍愛藻礁」辯論會，正方代表邀來民眾黨立委蔡壁如與律師蔡雅瀅，反方代表為台灣環保聯盟會長劉志堅、前台灣環境保護聯盟副會長楊木火。

中天新聞特別企劃「公投大辯論 民意大平台」YT直播節目，讓民眾了解「4大公投議題」背後的真相。（中天新聞提供）

應中天新聞之邀，民眾黨立委蔡壁如排除萬難，披上戰袍喊話做「藻礁女神」，要為理念而戰，為此她特別挪開原定要到外縣市進行宣講的行程，就為了到中天參加本次公投「唯一一場」辯論會，因為她認為透過中天新聞平台，能將資訊傳遞給更多人看到，她也希望藉由這個機會，跟反方充分論述並交流攻防。

民眾黨立委蔡壁如排除萬難，喊話做「藻礁女神」，要為理念而戰。（摘自蔡壁如臉書）

主持人李佩瑄則透露，當民間團體得知是蔡壁如要親上火線，紛紛退通告，過程碰了不少軟釘子，「我們詢問在地的立委與市議員，就算在選區內也不參與，有人則是想了一夜後，聲稱因選區內有小部分人反對，感到芒刺在背而拒絕出席。」最後環保人士劉志堅、楊木火則果斷答應出席本周六辯論會，為不同意方而戰。

27日下午2點先進行「珍愛藻礁」辯論會，緊接下午3點是「公投綁大選」意見發表，正方代表有律師葉慶元及前台北市副市長李永萍，反方代表找來新北市議員黃俊哲和台北市議員張茂楠，2場辯論會同時邀請資深媒體人陳敏鳳、張景為進行客觀評論。精彩的辯論攻防將於中天電視YouTube及中天新聞YouTube頻道「公投大辯論 民意大平台」直播，讓民眾了解「4大公投議題」的背後真相。