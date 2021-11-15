疫情指揮中心原本指出，有6國認證高端施打紀錄，後來修正為4國，不過國民黨立院黨團總召費鴻泰今（15）日爆料，現在只剩帛琉、印尼2國。消息一出，隨即在網路上引發討論，網友也酸說，「國際怎麼越來越跟不上台灣了？」

指揮中心日前指出，接種高端疫苗者可入境紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯、阿根廷及以色列等6國，不過後來阿根廷及以色列被移除，剩下4國。費鴻泰今再爆料指出，根據他最新掌握的消息，目前僅剩印尼、帛琉2國認可高端施打紀錄。

國民黨團總召費鴻泰（左）與國民黨立委李德維（右）。（國民黨團提供）

相關消息被分享到PTT論壇，網友酸說，「目前世界只剩帛琉印尼跟得上台灣」、「用意識形態強拉起的疫苗，別國也不買單」、「台灣超前太多跟不上正常」、「只剩2國跟上台灣了」；另有人指出，帛琉原本沒打疫苗時就能去了，跟高端好像也沒關係，「帛琉真的對台灣很好誒」。

另有網友在yahoo新聞相關報導下方留言表示，「意外嗎？重要嗎？錢都到手了」、「終極笑話會不會到後來沒人認」、「錯誤的疫苗政策，請問誰要下台負責？」「原來靠移工綁架印尼」、「政策錯誤，陳時中不用負責嗎？」但也有人仍支持高端，並對此爆料抱持懷疑的態度。

藍營爆高端疫苗認證國剩2國，引發網友討論。（圖／摘自PTT、yahoo新聞）