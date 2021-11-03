海巡署艦隊分署第六花蓮海巡隊獲報，即派遣巡防艇前往花蓮外海33浬處，接駁手掌遭魚鉤勾傷的印尼籍漁工至花蓮港後送醫，幸無生命危險。（第六花蓮海巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

為了討生活，許多漁民頂著風浪到外海作業，豈料，今天傳出有名印尼籍漁工，在外海進行漁獲捕撈作業時，左手掌不慎遭大型魚鉤勾傷，痛苦難受，海巡署艦隊分署第六花蓮海巡隊獲報，即派遣巡防艇前往花蓮外海33浬處，接駁漁工至花蓮港後送醫，幸無生命危險。

依中央氣象局觀測資料顯示，今天花蓮沿海風向東北轉偏東風，海浪小浪至中浪，浪高1至2公尺，風力4級、陣風6級以下，風浪不算大，且目前正值旗魚及鬼頭刀魚季節，許多漁民均會出海捕撈。

第六海巡隊今上午7時25分獲報指出，花蓮外海33浬處，1艘「全○漁1」號漁船上，有名印尼籍漁工進行延繩釣作業時，左手掌不小心被大型魚鉤鉤住，造成穿刺性傷口流血，且血流如注，擔心危及性命安全，請求派遣巡防艇前往接駁協助就醫。

海巡隊立即派艇急馳救援，火速與「全」船對開會合，並在9時許，於鹽寮外海21浬順利完成接駁，經初步檢視，所幸受傷的印尼籍漁工暫無危險，花了近2小時接駁後，泊靠花蓮漁港23號碼頭，由花蓮港務消防隊救護車送往門諾醫院治療。

花蓮海巡隊長賀華傑表示，海上狀況多變，海上作業人員應隨時注意救生設備是否備足，留意工作情況，也要觀察當前海象及船體最新狀況，以維自身安全，於海上發生或發現任何危難時，請立即撥打免付費118報案電話，以利海巡隊前往救援。