海巡署一名公關專員覺得女同事A說話很有趣、很「三八」，便把每日需上報給長官的輿情簡報作者更改為「三八」，經女同事A發現後，憤而提告。經調解，台北地檢署今日對該位專員予以不起訴處分。

據了解，該名男專員原任職於海巡署秘書室公關科，平時負責整理新聞媒體報導，彙整出輿情簡報，幫助長官與同仁了解時事走向，而資料則為多人編輯同一個PowerPoint檔案，每日新增今日新聞後再上繳。

該位專員於今年5月間，覺得女同事A說話風趣，基於好玩心態把該簡報作者更改為「三八」，並將此檔案呈報給長官，遲至多個禮拜後由其他同事察覺，趕緊告知該位女同事A，女同事A一聽之後震怒，氣到控告該位專員。

對此，該位專員坦承犯行，強調自己是為了好玩，忘記更改回來，經海巡署長官出面調解後，女同事A才接了該位惡作劇專員的道歉，同意撤告；另該員涉犯公務員登載不實文書部分，則因罪嫌不足，檢察官予以不起訴處分。