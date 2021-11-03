去年底長榮航空一名紐西蘭籍機師，違反防疫規定，僅居家檢疫3天就進入社區趴趴走，面對疫調也不配合，故意隱匿和他密切往來的女性友人行蹤，消息曝光引發眾怒，一名傅姓男子在PTT以「現在殺死機師和毒女應該沒罪又有獎金吧？」為題發文，被依恐嚇公眾罪起訴；屏東地院法官審理認為，該文應屬情緒性發言，判傅男無罪，可上訴。

去年底長榮一名紐西蘭籍機師確診，他不僅違反防疫規定，僅居家檢疫3天就進入社區趴趴走，還不配合疫調，隱匿和他密切往來的女性友人行蹤，導致台灣再現本土案例。更傳出該機師入住負壓病房時一直發脾氣，也不願意配合醫師、護理師，認為檢驗報告是假的，是台灣人要害他，因為同事被感染，台灣政府就急著要找代罪羔羊，硬要把他抓進醫院。

消息傳出後，引爆眾怒，網路一片罵聲。根據判決書，屏東傅姓男子在PTT八卦版以「【問卦】現在殺死機師和毒女應該沒罪又有獎金吧」為題發文，內容為「台灣輸了，真的輸了，被他們傷害了，這根本是恐攻，所以現在殺死他們算是為民除害吧？請問他們現在在哪？」，被屏東地檢署依恐嚇公眾罪起訴。

屏東地院法官審理認為，【問卦】應為提問、討論八卦之意，且基於一般人之認知，殺人係有罪，絕不致認為「殺人」沒罪又有獎金；且文字句末均加上「？」問號，未具體指明時間、地點，難以認定有恐嚇公眾的犯意。

且對於這項議題，其他網友也有「直接撲殺啦！」、「直接丟去填海」、「應該把他抓出來吊死然後晾在飛機上曬成乾」、「能不能直接槍斃那個機師阿有夠垃圾」、「槍決丟海餵鯊魚啊」等言論，顯見被告屬於情緒性發言，縱有不當，但未達犯罪程度，因此判傅男無罪，可上訴。