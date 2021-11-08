強化青年就業競爭力，台中市政府勞工局持續舉辦「青年職涯品牌行銷研習營」。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「青年職涯品牌行銷研習營」讓學員實際進入機器人自造基地、黑沃咖啡、日祥生機參訪體驗。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

年輕人找工作，如何脫穎而出？台中市府勞工局舉辦「青年職涯品牌行銷研習營」，傳授履歷撰寫、面試技巧指導等課程，讓青年於在學期間超前部署，就讀靜宜大學三年級林同學表示，從履歷到面試過程找出自身優勢，即將成為社會新鮮人，就業更有信心。

勞工局長張大春說，市長盧秀燕重視青年就業，推出「青年職涯品牌行銷研習營」，除履歷撰寫、面試應對等課程傳授青年自我行銷技巧，透過青年喜愛的桌遊牌卡協助規劃職涯藍圖，實際進入機器人自造基地、黑沃咖啡、日祥生機參訪體驗，活動也邀請正新橡膠經理張樹德分享職涯歷程，傳授職場攻略。

勞動部勞動力發展署中彰投副分署長阮啟釧指出，協助青年順利進入職場是中央與地方一致的目標，感謝台中市府的用心，規畫青年在學期間以打照「個人品牌」為主題的研習營活動，勉勵青年釐清職涯秀出自我優勢。

逢甲大學一年級的郭同學強調，產業參訪選擇平常就很有興趣的咖啡產業，更加了解咖啡產業知識、趨勢及吧台服務技巧，實際體驗手沖樂趣，提供未來興趣與就業的新選擇。

台中市就業服務處指出，協助青年畢業順利接軌就業，青年在學期間辦理百業職場體驗活動，強化青年對於職場技能需求的了解，引領青年實際進入職場透過實作體驗課程，探索自我興趣確立職涯目標。

此外，還開發民航機師、室內設計助理、諮商心理師、商品攝影師等豐富職類體驗，認識職場不再紙上談兵，親身體會有助找到速配的工作。