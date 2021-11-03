「滿順財6號」漁船今日清晨於台中外海作業，機艙突然冒出濃煙，船長等6人無法自行滅火，趕緊求助台中漁業電台，並轉報台中海巡隊出動2艘巡防艇前往搶救。巡防艇灑水1小時撲滅火勢，但受損漁船失去動力，最後由其他漁船拖帶入港檢修，結束一場虛驚。

PP10060艇抵達火燒船海域，目視未發現明顯黑煙，經與船長通聯，得知機艙持續悶燒。（台中海巡隊提供／王文吉台中傳真）

台中海巡隊3日7時22分接獲海巡署第四巡防區指揮部轉台中漁業電台通報，指稱於台中港外8浬，本國籍「滿順財6號」漁船起火，無法自行滅火，船上有3名台籍、1名陸籍及2名印尼籍等6人待援。

「滿順財6號」失去電力，船長商請友船協助拖帶進港檢修。（台中海巡隊提供／王文吉台中傳真）

台中海巡隊立即調派線上PP-10060巡防艇馳援，另增派PP-10035巡防艇緊急出勤加入救援行列。第三海巡隊副隊長林大靖表示，PP10060艇抵達火燒船海域，目視未發現明顯黑煙，經與船長通聯，得知機艙持續悶燒，取得船長同意，隨即使用艇上消防泵噴水協助機艙滅火。

「滿順財6號」火勢在灑水1小時後完全撲滅，林大靖說，該船因機艙受損，失去電力，也無法自行排除機艙積水，由巡防艇抽水馬達協助排除積水，後由船長商請友船協助拖帶進港檢修，船長等6人悻免於難，對海巡隊即時派艇協助深表感謝。