中央流行疫情指揮中心9日公布國內新增6例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為4例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自泰國（案16557）、烏克蘭（案16558）、南非（案16559）、越南（案16560）、阿拉伯聯合大公國（案16561）及美國（案16562）入境，入境日介於今（2021）年10月26日至11月7日。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案8724），為90多歲女性，具慢性病史及相關活動接觸史；5月24日起陸續出現發燒、喉嚨痛等症狀，5月30日就醫並住院隔離治療，5月31日進行採檢，6月1日確診，7月26日解除隔離並於隔日出院，10月11日因其他疾病死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計4122554例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4104900例排除），其中16451例確診，分別為1807例境外移入，14590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。