日本厚生勞動省計劃從12月起陸續為民眾加打第3劑疫苗，對象是完成第2劑接種逾8個月者；不過，由於海外有報告指出，疫苗接種半年後效果將降低，因此有意縮短間隔到6個月。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省從今天開始配送輝瑞（Pfizer）/BNT COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗到全國地方政府及醫療機構，預計12月起施打第3劑。

厚生勞動省原本以第2劑接種後逾8個月的民眾作為第3劑對象，但相關人士表示，在以第2劑接種後逾8個月為標準的同時，正協調讓逾6個月民眾也可以接種第3劑。

之所以有意從8個月縮短到6個月，主要是海外有報告指出，疫苗在接種6個月後的效果將降低。

不過，有地方政府人員受訪時說，因為之前都是以跟第2劑間隔8個月進行準備工作，如果現在要縮短的話，在因應上將有困難，例如要確保施打會場及工作人員等，時間上可能來不及。

也有地方政府人員表示，如果接種時間要提前的話，令人憂慮中央政府能否提供足量疫苗給地方。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1101115